Москва, , 15:16 — REGNUM Глава правительства России Михаил Мишустин показал высокий уровень профессионализма за предшествующий период. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2020 года.

«Серьёзный, хороший доклад. Без мелочёвки, без заигрывания, без эмоций, без общих слов. Абсолютное понимание того, где мы находимся, в каком положении находятся те или иные отрасли и видение, как это делать. Все были удивлены, откуда деньги? Такие огромные средства, беспрецедентные, очень правильно были приняты меры по поддержке граждан, семей с детьми, малого бизнеса, отраслей. Никто ни разу не сказал: нету денег», — заявила Матвиенко.

«Никто не ныл, никто не хныкал. Решали, находили, слава богу, макроэкономическая и макрофинансовая ситуация в стране стабильная, и это позволяло это делать», — подчеркнула она.

По её мнению, правительство заслуживает исключительно хорошей характеристики.

«Но это начало пути. И поэтому не должно быть никакого шапкозакидатальства: нужно понимать, что впереди главная предстоит работа по посткризисному развитию страны», — добавила она.

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