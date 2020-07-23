Таллин, , 15:14 — REGNUM Посол России в Таллине Александр Петров приглашён в министерство иностранных дел Эстонии. Российскому дипломату намерены выразить протест в связи с российской интерпретацией истории отношений стран Прибалтики с Советским Союзом.

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Как уточнили ТАСС в диппредставительстве, встреча состоится сегодня, 23 июля, во второй половине.

Напомним, ранее Департамент информации и печати МИД России распространил заявление в связи с 80-летием вступления Латвии, Литвы и Эстонии в состав СССР. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что «вхождение Прибалтики в состав СССР не было односторонним и произошло по взаимному согласию».

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В комментарии отмечается, что Москва в июне 1940 года «была вынуждена осуществить ввод в Латвию, Литву и Эстонию дополнительных войск», причём этот шаг, предпринятый с одобрения руководства прибалтийских государств, сам по себе не означал перехода суверенитета над их территорией к Советскому Союзу и был легитимен».

В МИД РФ добавили, что в июле 1940 на парламентских выборах в Латвии, Литве и Эстонии подавляющее большинство избирателей высказались в пользу вхождения этих государств в состав СССР.

При этом глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу не согласился с позицией Москвы и заявил, Эстония не присоединялась добровольно к СССР. Он подчеркнул, что подобные заявления «не идут на пользу двусторонним отношениям» и распорядился вызвать в этой связи посла РФ и выразить ему протест.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая 2020 года президенты Литвы, Латвии и Эстонии Гитанас Науседа, Эгилс Левитс и Керсти Кальюлайд приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе, в котором вину за начало войны в равной степени возложили на фашистскую Германию и СССР.