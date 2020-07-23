Киев, 23 июля 2020, 15:18 — REGNUM Новоназначенный председатель Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко впервые встретился с представителями Международного валютного фонда. Об этом сообщили 23 июля в пресс-службе регулятора.
По словам главы НБУ, одним из приоритетов его работы будет снижение объёмов неработающих кредитов в экономике Украины. Это позволит оздоровить балансы банков и оживить кредитование.
Шевченко также заверил представителей МВФ в том, что он уважает независимость нацбанка Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кирилл Шевченко в составе украинской правительственной делегации вылетел в Брюссель.
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