Киев, , 15:18 — REGNUM Новоназначенный председатель Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко впервые встретился с представителями Международного валютного фонда. Об этом сообщили 23 июля в пресс-службе регулятора.

«МВФ был, есть и будет ключевым стратегическим партнёром Украины в целом и Национального банка в частности. Поэтому полное и успешное выполнение программы сотрудничества с МВФ является моим приоритетом. Могу заверить, что все обязательства, которые Национальный банк взял на себя… будут выполнены полностью и в срок», — заявил Шевченко на встрече.

По словам главы НБУ, одним из приоритетов его работы будет снижение объёмов неработающих кредитов в экономике Украины. Это позволит оздоровить балансы банков и оживить кредитование.

Шевченко также заверил представителей МВФ в том, что он уважает независимость нацбанка Украины.

«НБУ получил институциональную независимость в 2015 году именно для того, чтобы мы имели возможность выполнять наш мандат и благодаря этому повышать благосостояние украинцев», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кирилл Шевченко в составе украинской правительственной делегации вылетел в Брюссель.

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