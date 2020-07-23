Вашингтон, , 15:19 — REGNUM Столкновение военных США с инопланетянами предпочтительней, чем с новейшими российскими или китайскими разработками. Об этом заявил сенатор-республиканец Марко Рубио в ходе обсуждения НЛО с телеканалом CBS.

По его словам, в США над военными базами и местностью, где проходят учения, время от времени замечают летающие объекты неизвестного происхождения. Однако лучше, если это окажутся элементы внеземной жизни, чем свидетельство о «технологическом скачке китайцев, русских или какого-то другого противника».

«Для меня это угроза национальной безопасности, и мы должны ее учитывать», — добавил сенатор от штата Флорида.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне президент США Дональд Трамп заявил, что знает подробности предполагаемого крушения НЛО в штате Нью-Мексико в 1947 году. Он добавил, что информация об этом может быть рассекречена.

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