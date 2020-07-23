Оренбург, , 15:08 — REGNUM В Оренбургской области с 24 июля вакантный пост вице-губернатора — заместителя председателя правительства по внутренней политике — министра региональной и информационной политики займет Игорь Сухарев, который 22 июля сложил с себя полномочия депутата Госдумы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Напомним, Олег Димов подал в отставку и покидает пост вице-губернатора 23 июля. Указ о кадровых решениях завизирован губернатором и вступил в силу.

Добавим, Игорь Сухарев родился 26 октября 1968 года в селе Алдаркино Бузулукского района Оренбургской области. Являлся депутатом Законодательного собрания Оренбургской области трех созывов. В 2011 году становится заместителем председателя Заксобрания. С сентября 2016 года по 22 июля 2020 года — депутат Госдумы России.

Читайте ранее в этом сюжете: Вице-губернатор Оренбуржья добровольно ушёл в отставку

Читайте развитие сюжета: В Оренбуржье «Единая Россия» прокомментировала отставку вице-губернатора