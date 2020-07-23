Москва, , 15:03 — REGNUM Правительство России в период эпидемии коронавируса нового типа проявило дисциплину и эффективность на очень высоком уровне. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2020 года.

«Я человек объективный. Я никогда не руководствуюсь принципом «нравится» или «не нравится». Те условия, в которых правительство начало работать — никому не позавидуешь. Мы столкнулись с таким вызовом, на который не было ответа не только у нас, но и не было и нет пока в мире. Я имею в виду пандемию коронавируса, падение цен на газ, на нефть, природные катаклизмы и так далее», — заявила Матвиенко.

«То, как слаженно правительство, как единая команда, прошло этот острый период — спокойно, никакого нервного состояния, никакой неуверенности», — подчеркнула она.

Руководителем штаба в этот сложный период был президент России, потому что именно он принимал политические решения — но эти политические решения надо было оперативно реализовать, указала спикер Совфеда.

«Если за три часа правительство Российской Федерации по всем субъектам разогнало деньги и обеспечило выплаты семьям с детьми и один раз, и второй, и не было — мы отслеживали по каждому субъекту — не было ни одной жалобы, что были трудности с получением пособий на детей… работали слаженно, оперативно, не только принимали решения, но их и реализовывали», — отметила Матвиенко.

«Без преувеличения работали 24 часа в сутки, мы были каждый день на связи, мы видели. Высочайшая дисциплина, контроль за исполнениями и обеспечение результата», — добавила она.

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