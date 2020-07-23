Дубай, ОАЭ, , 15:18 — REGNUM В Объединённых Арабских Эмиратах состоялась инициированная Себастьяном Труном (Sebastian Thrun) онлайн сессия «Искусственный интеллект и будущее технологий», в которой приняли участие более 6000 человек из ОАЭ и всего мира.

Себастьян Трун — председатель и соучредитель Udacity (частной образовательной организации, предлагающей бесплатные дистанционные курсы по программированию), профессор информатики в Стэнфордском университете, член попечительского совета Академии будущего Дубая.

Сессия была организована компанией «One Million Arab Coders» по инициативе Дубайского фонда будущего. Сессия является частью серии вебинаров «Coders Talk», которая освещает последние мировые тенденции в области технологий и программирования при участии группы международных экспертов.

В ходе онлайн сессии профессор Трун подчеркнул, что в последние годы компьютерные технологии совершили качественный скачок в результате быстрых темпов внедрения решений в области искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения, которые изменяют жизнь людей к лучшему. Он подчеркнул, что страны переживают важный этап перехода к использованию технологий будущего, особенно в условиях кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Мир впервые столкнулся с общей проблемой, которая требует извлечения уроков из предпринятых усилий по борьбе с ней и укрепления партнерских отношений между странами в целях создания лучшего и более устойчивого мира.

Он считает, что в мире наблюдается явная тенденция всё больше полагаться на большие данные и ИИ, особенно в области медицины, поскольку диагностика, основанная на методах машинного обучения, стала более точной, чем диагностика, осуществляемая врачами.

Абдулазиз Аль-Джазири, заместитель генерального директора и главный операционный директор Дубайского фонда будущего, рассказал о том, что распространение знаний и обмен опытом в секторах, использующих высокие технологии, является одной из самых насущных целей фонда в ближайшее время из-за ускорения глобальных тенденций, заданных Четвертой промышленной революцией, таких как программирование, ИИ и 3D-печать.

« "One Million Arab Coders», созданная Его Высочеством шейхом Мухаммедом бин Рашидом Аль Мактумом, вице-президентом, премьер-министром и правителем Дубая, преуспела в повышении квалификации нового поколения молодых программистов, не только из ОАЭ, но и со всего мира, и предоставила им возможность приобрести навыки в этой профессии и умение превращать свои идеи в инновационные проекты, использующие IT-технологии для служения обществу », — добавил он.

ОАЭ — одна из стран мира, где на ранних этапах распространения коронавирусной инфекции были внедрены системы ИИ для отслеживания выполнения требований по применению масок водителями и пассажирами такси, а также по соблюдению социальной дистанции. Также в период пандемии активно развивалось мобильное приложение Dubai Now, которое позволяет дистанционно оплачивать более 85 услуг от заправки топливом до продления визы.

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