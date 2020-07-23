Париж, , 15:00 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс представил план поддержки занятости молодежи на сумму 6,5 млрд евро, передает BFM TV.

Премьер-министр подробно изложил в четверг, 23 июля 2020 года, план по оказанию поддержки примерно 700 000 молодых людей, которые готовятся выйти на рынок труда.

План предусматривает, в частности, компенсацию в размере 4000 евро для компаний, которые будут набирать молодых людей в возрасте до 25 лет на срок более трех месяцев с августа 2020 года по январь 2021 года.

Правительство также создаст 100 000 дополнительных мест, в дополнение к 140 000, первоначально запланированным на 2020 год, чтобы побудить молодежь вступать в ассоциации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что бесплатно отправит 40 миллионов многоразовых масок семи миллионам жителей страны.

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