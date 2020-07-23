Москва, , 15:00 — REGNUM Сопровождение двух российских бомбардировщиков Ту-22М3 осуществили румынские истребители над Чёрным морем, сообщает 23 июля Минобороны России.

Два дальних бомбардировщика выполняли плановый полёт над нейтральной черноморской акваторией. Самолёты преодолели почти 4,5 ты. км за более чем пять часов.

«На отдельных этапах маршрута самолёты дальней авиации сопровождали самолеты МиГ-21 ВВС Румынии», — отметили в военном ведомстве.

В сообщении подчёркнуто, что все полёты российской авиации проходят в соответствии с международными правилами.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 июля на северо-западе Черного моря проходят учения НАТО Sea Breeze-2020. Черноморский флот отслеживает корабли и авиацию альянса, которая участвует в манёврах.

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