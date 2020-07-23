Оренбург, , 15:06 — REGNUM В Оренбургской области от должности вице-губернатора — заместителя председателя правительства по внутренней политике — министра региональной и информационной политики с 23 июля освобожден Олег Димов, сообщает пресс-служба главы региона.

«Я освободил Олега Дмитриевича от должности по его личной просьбе. Он возглавлял внутриполитический блок весь первый год моей работы в регионе. И я благодарен ему за реализованные проекты, стабильную общественно-политическую обстановку в Оренбуржье и созданную основу для деятельности нового министерства», — сказал губернатор Денис Паслер.

Напомним, Олег Димов родился 8 марта 1968 года в селе Владычень Болградского района Одесской области. С 2004 года по 2010 годы являлся депутатом Оренбургского горсовета, с 2010 по 2011 годы — вице-мэром Оренбурга, затем перешел правительство и до 2012 года работал в должности вице-губернатора — заместителя председателя правительства — руководителя аппарата губернатора и правительства Оренбургской области. С 2012 по 2013 годы — вице-президент ТНК-ВР, директор филиала ОАО «ТНК-ВР Оренбург».

С 2013 по 2015 годы Димов возвращается в правительство и работает в должности вице-губернатора — заместителя председателя правительства Оренбургской области по внутренней политике. С июля 2015 года осуществлял полномочия депутата Законодательного собрания Оренбургской области пятого созыва, а в 2016 году избран депутатом Заксобрания шестого созыва и является вице-спикером. Но досрочно складывает депутатские полномочия и переходит в областное правительство весной 2019 года.

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