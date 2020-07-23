Москва, , 14:57 — REGNUM По итогам единого дня голосования в сентябре Совет Федерации могут покинуть несколько сенаторов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2020 года.

«Каждый сентябрь в единый день голосования у нас идёт обновление верхней палаты. Каждый раз по-разному, иногда даже было и на 10, и на 20, и на 30 процентов», — заявила Матвиенко.

«Предположительно, как мне представляется, порядка 5−7 сенаторов могут закончить свою работу», — отметила она.

Она заметила, что эта оценка лишь предварительная, поскольку кадровые решения принимаются губернаторами и законодательными собраниями.

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