Саратов, , 15:00 — REGNUM Сегодня, 23 июля, началась рабочая поездка спикера Госдумы Вячеслава Володина в его избирательный округ — Саратовскую область.

Планируется, что Володин посетит объекты в сфере здравоохранения, строительство которых он инициировал. Так, он ознакомится с ходом работ по строительству областной инфекционной больницы на 400 мест. Она будет состоять из восьми корпусов: административного, лечебных, реанимационного, операционного и диагностического.

Также Володин посетит строительную площадку Областного клинического онкологического диспансера. Онкодиспансер рассчитан на 200 коек, 20 мест дневного пребывания и 12 коек реанимации и интенсивной терапии. На базе онкодиспансера будет также работать поликлиника, которая сможет принимать до 300 посетителей в смену.

О том, что в регионе не хватает современной технической базы и других возможностей для лечения онкологических болезней, и заболевшим приходится ездить в другие города Володину рассказывали жители во время его рабочих поездок в Саратовскую область.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что депутаты в период отпуска продолжат работу в своих регионах и в профильных комитетах Госдумы, потому что «у политиков отпусков не бывает».