Нур-Султан, , 14:47 — REGNUM На всех уровня государственного управления в Казахстане есть четкое понимание того, что масштабы угрозы коронавируса были недооценены. Об этом 23 июля написал первый заместитель руководителя администрации президента республики Даурен Абаев в своем Facebook.

«Есть полное осознание ответственности. И, конечно, из всего этого будут сделаны необходимые выводы», — заявил Абаев. Он уточнил, что речь идет не об отставках, а о системной перестройке государственного управления.

Абаев заявил, что государственному аппрету необходимо избавиться от несвойственных функций и передать их в частные руки. Кроме того, государственная служба должна стать привлекательной для квалифицированных специалистов.

«Сбои дали почти все рычаги управления, в том числе и идеологические», — заявил Абаев. Он добавил, что Казахстану нужна идеология здравого смысла и адекватности. Лучшей идеологией, считает заместитель руководителя администрации, является искренний патриотизм.