Москва, , 14:43 — REGNUM Достичь удобного для всех компромисса по дате проведения единого дня голосования в России практически невозможно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2020 года.

Избирательный участок Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Эта тема постоянно обсуждается в политических партиях, СМИ, обществе и так далее. Ещё раз выскажу свою позицию: у нас огромная страна, с большим количеством часовых поясов, с разным климатом. И какое бы мы время ни выбрали, какой бы день ни назначили, он всё равно не устроит всех», — заявила Матвиенко.

«Нет такого идеального месяца или идеального дня, который бы подошёл для всех субъектов, для всех регионов. Поэтому обсуждать это можно и нужно, наверное, может, кто-то умный что-то и придумает. Пока я полагаю, что сентябрь из всех возможных вариантов, на мой взгляд, приемлемый месяц для единого дня голосования», — считает она.