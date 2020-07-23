Москва, , 14:40 — REGNUM Публикация экзитполов до завершения голосования может негативно отразиться на объективности процесса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2020 года.

«Что касается экзитполов. Любая социология — это наука. Это анализ, который должны делать специально подготовленные люди для этого. Иногда появляются такие экзитполы с сомнительной достоверностью, ангажированные, фейковые, которые, конечно, если их публиковать, могут влиять на мнение избирателей», — заявила Матвиенко.

«Законопослушные СМИ — никто себе этого не позволяет. Открываешь сети — там столько этих экзитполов, они настолько друг от друга отличаются, знаете, уши торчат людей заинтересованных в тех или иных конечных результатах. Мне кажется, до завершения голосования экзитполы публиковать нельзя», — подчеркнула она.