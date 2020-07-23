Вашингтон, , 14:42 — REGNUM В США не рассматривают вопрос сокращения численности военного контингента в Южной Корее. Об этом сообщил заместитель госсекретаря Стивен Биган в ходе заседания комитета Сената США по иностранным делам.

Ссылаясь на министра обороны Марка Эспера Биган отметил, что предложений по данному вопросу не поступало. Таким образом, заместитель госсекретаря опроверг слухи о возможном сокращении американского военного контингента на Корейском полуострове.

Напомним, что в марте текущего года издание TheWallStreetJournal сообщило о том, что Белому дому представили план по сокращению численности американских военных на территории Южной Кореи, что вызвало массу различных опасений.

Однако, 22 июля глава Пентагона Марк Эспер опроверг предположения о выводе военного контингента, отметив, что не отдавал такого приказа.

Между тем, в рамках заседания Стивен Биган также затронул тему распределения совместных военных расходов с Южной Кореей. Он отметил, что сторонам необходимо решить вопрос финансирования, а также вести стратегический диалог с целью создания прочного фундамента для поддержания двустороннего союза в течение последующих 75 лет.