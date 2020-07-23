Москва, , 14:12 — REGNUM В ходе отчета правительства РФ перед Государственной думой лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил свое недовольство партийным строительством в стане и графиком встреч глав думских фракций с президентом.

«Я предлагаю своим коллегам, Жириновский авторитетный человек, Миронов знает, Неверов — в последнее время корректно ведет и по отношению к оппозиции. Давайте, встретимся с президентом и обсудим, почему ее администрация настрогала только на нашем фланге 17 партий, кому они нужны?» — предложил Геннадий Зюганов.

Генеральный директор Института региональных проблем (ИРП) Дмитрий Журавлев считает, что лидер КПРФ пытается «выдать свою личную обиду за политическую ситуацию».

«Но для жалоб у него целый ряд причин. Например, если он перестанет «заводиться, его перестанут замечать. Но в последнее время Геннадий Зюганов действительно не встречается с президентом. потому говорить с Геннадием Зюгановы особо не о чем. Во-первых, если раньше он что-то предлагал, и с этим можно было спорить, но это был предмет для разговора. Но раньше он свои предложения осуществлял. А теперь Геннадий Зюганов перестал быть гарантом собственного слова. Например, он обещал поддержать поправки к Конституции, если будут включены поправки КПРФ. Поправки были включены. КПРФ поправки в цело не поддержала. Либо Геннадий Зюганов был неточен в своих обещаниях, либо его уже никто не слушает в партии», — рассказал Дмитрий Журавлев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Во-вторых, неоднократно уже было отмечено, что КПРФ возглавляют социал-демократы. а составляют большевики. Это вечное противоречие внутри КПРФ резко обострилось, массы требуют протеста, а верхушка готова договариваться, и возникают соответствующие эксцессы», — продолжил эксперт.

«А если ко всему этому прибавить. что у нас Геннадий Зюганов не помолодел в последнее время, а честолюбивых молодых политиков в его партии предостаточно, то очевидно, что его внимание падает, и он не всегда отвечает за то, что он говорит. А если человек не отвечает за то, что он говорит, то как с ним можно договариваться?», — отметил генеральный директор ИРП.

«Конечно, он обижается, что других зовут к президенту. а его не зовут. утверждая при этом, что не зовут никого. Хотя от лидеров других фракций я лично не слышал ни публичных, ни полупубличных жалоб по этому поводу. Так что Геннадий Зюганов пытается свою личную обиду выдать, а политическую ситуацию», — подчеркнул эксперт.

«Геннадий Зюганов разобиделся. Но, с другой стороны, еще раз повторюсь — какой смысл с ним встречаться? Только чтобы он не обижался?», — завершил свой комментарий Дмитрий Журавлев.

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