Скопье, , 14:11 — REGNUM Организация голосования во время недавно проведенных парламентских выборах в Северной Македонии вызывает множество вопросов, порождающих оправданные сомнения в их демократичности и транспарентности. Такое мнение ИА REGNUM высказал македонский журналист Миленко Неделковски.

Напомним, что досрочные парламентские выборы в Северной Македонии прошли с 13 по 15 июля. По предварительным результатам подсчета голосов, правящий «Социал-демократический союз Македонии» (СДСМ) бывшего премьер-министра Зорана Заева лидирует с небольшим отрывом по отношению к самой большой оппозиционной партии «Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство» (ВМРО-ДПМНЕ). Так, СДСМ может рассчитывать на 46 депутатских мест в новом парламенте, в то время как ВМРО-ДПМНЕ может получить 44 места. При этом албанские партии вместе получат 33 места в парламенте, в котором всего 120 мест. По оценке наблюдателей ОБСЕ, выборы прошли в чрезвычайных условиях, однако голосование проходило «спокойно и без нарушений». Наблюдатель Лайми Андрикиене считает, что единственным поводом для беспокойства является низкая явка избирателей, а также подозрения относительно покупки их голосов.

По словам Неделковски, в день голосования, а также во время подсчета голосов электронная система Государственной выборной комиссии обрушилась, и поэтому невозможно было понять, сколько македонцев проголосовало на выборах, в каких муниципалитетах, и каков результат их голосования.

«Надо отметить, что весной этого года Государственная избирательная комиссия выбрала фирму «Дуна» в качестве подрядчика для разработки программного обеспечения. Руководство этой фирмы близко к функционерам правящей партии СДСМ. Примечателен также тот факт, что во главе Государственной избирательной комиссии находится человек из оппозиционной ВМРО-ДПМНЕ. Это были часы абсолютного хаоса, когда невозможно было понять, кто для кого и что делает. Так получилось, что в таких населенных пунктах как Ново Село или Вевчани, где, согласно переписи населения, нет ни одного гражданина албанской национальности или мусульманского вероисповедания, победила партия ДУИ («Демократический союз за интеграцию») — самая сильная албанская партия. Вот до такой степени результаты были перепутаны», — рассказал македонский журналист.

Неделковски также считает, что в условиях, когда СДСМ побеждает с весьма незначительным отрывом, подозрение вызывает и поведение руководства ВМРО-ДПМНЕ, которое не требует пересчета голосов. «Интересно также и то, что СДСМ вошел в предвыборную коалицию с албанской партией «Беса», которая выиграла четыре места в парламенте. Сразу же после голосования ее руководство заявило о выходе из коалиции. Если албанская партия так и поступит, это значит, что СДСМ будет иметь меньше депутатов в парламенте, чем ВМРО-ДПМНЕ», — добавил журналист.

По мнению Неделковски, главная проблема, которую обнажили недавние парламентские выборы состоит в том, что македонский народ уже давно не доверяет партиям и политикам, он разочаровался во всех политических опциях и просто решил не пользоваться своим правом голоса.

«Явка с большой натяжкой составила около 50%. Конечно, оправдание можно искать в эпидемии коронавируса, но я считаю, что народ просто не увидел той политической программы, которая мотивировала бы его к выходу на выборные участки. С другой стороны, эта недостаточная явка фактически означает политические похороны Македонии в её нынешнем виде. Я не верю, что мое государство в своей нынешней форме и границах просуществует до следующих выборов через четыре года. Почему я это говорю? Во-первых, в момент распада Югославии и выделения из ее состава Республики Македонии в первом парламенте из 120 депутатов было всего лишь 15 албанцев. Тридцать лет спустя у нас 33 албанца и еще несколько депутатов мусульманского вероисповедания. Это серьезные изменения, хотя на деле все меньше албанцев проживает в Македонии. Но они имеют здесь все больше политического влияния — меньшинство руководит большинством», — сказал Неделковски.

По словам македонского журналиста, самая влиятельная албанская партия ДУИ по результатам выборов получит 15 мест в парламенте и сможет выдвигать условия для формирования правительства.

«Они требуют, чтобы должность премьер-министра получил албанец, и это не секрет. Учитывая то, что в предыдущем созыве албанец был спикером парламента, а еще до этого албанец возглавлял министерство обороны, понятно, что наше государство медленно, но уверенно сползает к дезинтеграции. Муниципалитеты в западной части страны подвергаются сильной албанизации, в то время как в восточной части большинство населения приобретает паспорт Болгарии. Можно сказать, что единственной македонской частью остается долина реки Вардар», — считает Неделковски.

При этом журналист считает, что процессы внутри Македонии надо рассматривать в более широком контексте, учитывая прежде всего процесс разрешения косовского вопроса.

«С учетом того, что косовский узел Запад планирует развязать в ближайшее время, а также ситуации в Черногории и Боснии и Герцеговине, можно предположить, что некий новый «Дейтон» очертит новые границы на Балканах. Македонцы в прошлую среду не вышли на выборы, и поэтому они потеряют государство. Теперь их интересы в парламенте реально некому защищать. Греки получили, что хотели — мы стерли свое имя (по требованию Греции Македония изменила своё название на Северную Македонию — ИА REGNUM). Болгары также получили, что хотели — мы ради них стерли свою историю. Вот теперь мы стираем и свою территорию. Это звучит пессимистично, но это реально. То, о чем я говорю — это не последствия моего личного разочарования. В ситуации, когда президент Сербии Александр Вучич сам отказывается от Косово и Метохии, когда усиливается давление на Республику Сербскую в рамках Боснии и Герцеговины, становится понятым, что границы балканских стран южнее Хорватии подлежат переделу. Конечно, это длительные процессы, они не происходят в одни день или месяц, они идут годами», — подытожил Миленко Неделковски.