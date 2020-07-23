Тбилиси, , 14:10 — REGNUM В Грузии в очередной раз прозвучало требование отставки министра внутренних дел, на этот раз — Вахтанга Гомелаури, и со стороны не радикально оппозиционных сил, а бывших соратников правящей партии «Грузинская мечта». Соответствующее заявление сделали члены учрежденной около месяца назад партии «Наша Грузия — Альянс солидарности», независимые депутаты Бека Нацвлишвили, Леван Гогичаишвили и Гедеван Попхадзе. Все они состояли в «Грузинской мечте», но в разное время по разным причинам, в основном из-за разногласий с правящей партией по отдельным политическим вопросам, вышли из ее состава и из парламентского большинства.

Поводом для выдвижения такого требования стали участившиеся в стране случаи преступлений и гибели молодых людей. Бывшие соратники «Грузинской мечты» считают, что ее ставленник, глава МВД Гомелаури не выполняет собственные обязанности, занимается не предотвращением преступности и расследованием преступлений, а вовлечением полиции в избирательные процессы.

Наглядным примером таких действий главы МВД Бека Нацвлишвили назвал выдвижение кандидатом в мажоритарные депутаты по Батумскому избирательному округу Ресана Концелидзе, который является генерал-майором полиции и многие годы проработал в правоохранительных органах.

«В Аджарии уже начинается мобилизация сотрудников МВД к выборам. Поэтому мы требуем отставки Вахтанга Гомелаури с поста министра внутренних дел. Он не справляется с обязанностями по превенции преступности и быстрому раскрытию преступлений и занимается политизацией полиции, что является разрушительным для демократических процессов в стране», — подчеркнул Нацвлишвили.

Отметим, что требование отставки главы МВД в Грузии выдвигается не впервые. В прошлом году, особенно после событий 20−21 июня 2019 года в Тбилиси, грузинская радикальная оппозиция и ее сторонники настоятельно требовали отставки Георгия Гахария с поста министра внутренних дел. Правящая партия по инициативе ее лидера вместо отставки отправила Гахария на повышение и назначила главой правительства Грузии.