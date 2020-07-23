Москва, , 14:08 — REGNUM В Госдуме осудили практику онлайн-усыновления детей — даже в чрезвычайных условиях пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля.

«Практика онлайн-усыновления детей недопустима даже в чрезвычайных условиях пандемии коронавируса», — заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Совершать столь серьезный шаг по «картинке», без эмоционального контакта, не заглянув малышу в глаза, не постаравшись понять, что в душе у этого маленького человека — значит поступать по меньшей мере легкомысленно, полагает парламентарий.

«Какие-то светочи прогресса уже предлагают узаконить практику устройства детей в семьи с использованием дистанционных технологий. Но нельзя все в жизни перевести «в цифру», и в первую очередь это касается сферы человеческих отношений», — уверен Миронов.

По данным СМИ, с 1 марта по 12 мая из детдомов РФ 29 детей были переданы на усыновление, 282 — на безвозмездную опеку, 618 — в приемную семью. В связи с тем, что в середине февраля в сиротских учреждениях были введены ограничительные меры, вместо традиционных очных встреч, отбор кандидатов органами опеки, знакомство с детьми и другие процедуры проходили в дистанционном режиме.