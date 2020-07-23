Москва, , 14:06 — REGNUM Военный бюджет США формируется с учётом постепенного выхода Вашингтона из договоров об ограничении вооружений. Об этом 23 июля заявил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский на телеканале «Россия 24».

«Я бы обратил внимание, что направленность всё-таки военного бюджета координируется с выходом США из всяких договоров об ограничении, по контролю вооружений», — заявил Мураховский.

«Мы видим, что основные статьи бюджета как раз подтверждают эту тенденцию. Они направлены на развитие ракетно-ядерного вооружения, на развитие так называемых систем противоракетной обороны, на развитие воздушной и морской составляющей военной мощи США», — указал он.

22 июля палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2021 год 2021 на сумму 740,5 млрд долларов, включающий расширенные санкции против российского газового трубопровода «Северный поток — 2».

Согласно документу, ограничительные меры предлагают распространить на компании и физлица, которые имеют существенное отношение к продаже, аренде и предоставлению судов для укладки труб, предназначенных для строительства газопроводов, а также предоставляют соответствующие страховые услуги.

Между тем, президент США Дональд Трамп угрожает вето принятому конгрессменами военному бюджету.