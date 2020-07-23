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Многие европейские правительства обратились к цифровым инструментам, активно применяемым в Китае и других азиатских странах и которые мотивируют граждан устанавливать на свои телефоны приложения, отслеживающие COVID-зараженных людей.

Какую фундаментальную проблему скрывают эти приложения? Не заводим ли мы цифрового троянского коня в нашу личную жизнь, загружая их на свой телефон?

Хотя приложения называются «бесплатными», мы должны понимать, что в цифровом мире нет ничего действительно бесплатного.

Пользователь всегда будет платить за услугу в скрытой или в открытой форме. В цифровом мире это часто происходит путем предоставления неограниченного доступа ко всей личной информации пользователя, иногда в сочетании с платной подпиской.

Нас уверяют, что приложения для слежения сохраняют нашу анонимность, потому что конфиденциальная информация хранится только на смартфоне. Однако, на самом деле, личность владельца смартфона может быть легко установлена.

Поразительно видеть, как два технологических гиганта воспользовались возможностью вступить в партнёрские отношения с государством (Google и Apple — прим. ИА REGNUM). Это фактически означает, что два самых жестоких конкурента самым удивительным образом быстро договорились о совместном проекте.

Эта готовность к сотрудничеству, несомненно, свидетельствует о желании помочь в скорейшем создании системы слежения, но она также может указывать на мотивы, которые вызывают всё большее беспокойство в свободных демократических обществах.

Любой IT-предприниматель и управляющий венчурным капиталом знает, что сектор здравоохранения предлагает некоторые наиболее прибыльные возможности получения дохода для этих компаний. По оценкам инвестиционного банка Morgan Stanley, бизнес в области цифрового здравоохранения может принести годовой доход свыше $300 млрд только в течение следующих семи лет.

Мы не должны относиться к этому легкомысленно. Медицинские данные — это тот тип данных, который мы хотим и должны защищать изо всех сил, поскольку он является «последним рубежом» между нашим телом, самыми интимными данными о нашей физической индивидуальности и внешним миром.

К сожалению, некоторые технологические компании используют в своих интересах кризис, вызванный COVID-19, и под его прикрытием нарушают табу, делая «нормальной» идею доступа к рынку личных медицинских данных, преподносят такой доступ как основной инструмент для обнаружения зараженных коронавирусом людей, убеждая власти в необходимости и срочности внедрения соответствующих технологий.

Все это происходит на фоне небольшого количества открытых дебатов по этому вопросу. Национальные и общеевропейские органы власти, которые добросовестно продвигали мобильные приложения для COVID-19 в условиях чрезвычайной ситуации, вызванной пандемией, ненамеренно и, вероятно, неосознанно способствовали раскрытию конфиденциальных данных граждан ЕС.

Но это должно было произойти не случайно, а в результате широких и глубоких демократических дебатов на уровне Евросоюза в самом начале появления идеи о создании таких технологий. Такие обсуждения были проведены в Национальном собрании Франции, они продолжаются в Палате представителей Бельгии и в некоторых других странах ЕС.

Однако национальные дебаты не решают моральные, этические, социальные и стратегические проблемы доступа к данным, с которыми сталкивается Европейский Союз и его жители. Так не была внедрена независимая система аудита в качестве гарантии того, что собранная медицинская информация полностью удаляется после её использования. В ЕС не было введено никаких новых правил, гарантирующих, что личные данные не будут проданы другим платформам или операторам данных, не было введено никаких штрафов в случае нарушений существующих прав.

К сожалению, сегодня нужно признать свершившимся фактом, что персональные данные граждан ЕС собираются американскими и китайскими IT-гигантами с помощью приложений, размещённых на их платформах.

Стоит напомнить цитату из клятвы Гиппократа, которая даётся всеми врачами:

«Я никогда не буду обманывать доверие людей и не буду использовать силу обстоятельств для их принуждения. Я окажу врачебную помощь нуждающимся и всем, кто попросит об этом. Я не буду склонен к жажде наживы или поиску славы. Узнав тайны людей, я буду хранить доверенные мне секреты. Я буду уважать тайны домов, в которых я бываю, и мое поведение не будет использоваться для развращения нравов».

Как и врачи, современные IT-гиганты узнают самые интимные тайны нашей жизни, взаимодействуют с нами днём и ночью с помощью цифровых инструментов, сопровождая и контролируя нас везде и всегда. Тем не менее, похоже, они не намерены добровольно следовать правилам, сформулированным Гиппократом ещё 25 веков назад.

IT-гиганты не обещают хранить наши секреты, не вводить нас в заблуждение, не обманывать наше доверие или не использовать власть, полученную в силу обстоятельств.

Напротив, их бизнес-модели построены на идее «надзирательного капитализма», который аккумулирует всю нашу частную информацию, нарушает конфиденциальность медицинских данных, откровенно использует их в коммерческих целях и, что ещё более тревожно, для разработки нашего персонального «профиля», не испытывая минимального уважения к неприкосновенности частной жизни и нарушая основные демократические законы и принципы, защищающих каждого гражданина ЕС.

В наших демократических странах любой правоохранительный орган, от полиции до Европейского агентства по борьбе с наркотиками и налоговых служб, подчиняется строгим законам, и в большинстве случаев ему требуется решение суда, чтобы иметь возможность войти в наш дом, прослушать и записать наши разговоры, прочитать нашу переписку, получить доступ к нашим медицинским данным и т.д.

Цифровые платформы делают все это без ограничений, без какого-либо независимого общественного контроля или аудита, не подпадая под действие какого-либо законодательства, защищающего конфиденциальность персональных данных, за исключением GDPR (General Data Protection Regulation) — правилами обработки персональных данных, установленных Общим регламентом по защите данных ЕС №2016/679 от 27 апреля 2016 года, которые сегодня явно не достаточны, требуют расширения сферы действия и более эффективного внедрения органами власти стран ЕС.

Как это стало возможным? Есть ли у нас время для того, чтобы политики стран Евросоюза склонили чашу весов в сторону общества, твердо оградив наши ценности и принципы свободы и права человека от хищнического и неограниченного сбора частной информации?

Мы должны защитить европейских граждан от того, что некоторые известные специалисты такие, как почетный профессор Гарварда Шошана Зубофф, называют «надзирательным капитализмом».

В дополнение к произошедшему недопустимому присвоению всей нашей персональной информации, теперь мы сталкиваемся с угрозой захвата цифровыми платформами наших конфиденциальных медицинских данных, которые имеют стратегическое значение для IT-компаний с точки зрения получения данных для машинного обучения и сбора больших данных — двух ключевых компонентов искусственного интеллекта.

Эти данные значительно увеличат их будущую нематериальную технологическую власть над нами наряду с экспоненциальным ростом их финансовой прибыли, в то время как граждане ЕС будут «заключены в тюрьму» смартфон-приложений, от которых они вскоре будут вынуждены отказаться, поскольку эти приложения получают власть над нашей повседневной жизнью.

16 июля 2020 года мы узнали, что правительство США планирует запретить использование на территории своей страны около 60 мобильных приложений, включая китайское TikTok, поскольку в 2019 году оно собрало слишком много персональной информации от 37,2 млн американских пользователей. США в данном случае следуют за Индией, которая на несколько дней раньше запретила TikTok и 60 других китайских приложений.

Это очевидным образом демонстрирует, как далеко могут зайти цифровые приложения, даже такие невинные, как и игры, без обсуждения широкой общественностью, которая быстрее, чем государственные органы, понимает возникающие последствия, проблемы и риски, в то время, как власти с большой задержкой приходят к осознанию необъятности «скрытого мира» пиратского сбора персональной информации, который скрывается за кулисами условно бесплатных приложений.

Удивительно и грустно констатировать, что, когда речь идет о защите частной жизни граждан США, то американское правительство может принять любые меры, в том числе радикальные, такие, как запрет на использование приложений, в то время как в Европейском Союзе на сегодняшний день в этом направлении сделано непозволительно мало, несмотря на то, что граждане ЕС более двух десятилетий являются жертвами онлайн-платформ, созданных в США и Китае.

Постановление Европейского суда от 16 июля 2020 года, осуждающее соглашение Privacy Shield об обмене данными между США и ЕС, которое не обеспечивает неприкосновенность частной жизни гражданин ЕС, является очевидным сигналом к тому, что нам необходимо резко усилить политику защиты граждан ЕС и прекратить излишнюю уступчивость, так как ставки в данном вопросе крайне высоки.

Действительно, возникает новая и неожиданная огромная геостратегическая и жизненно важная задача для ЕС, масштаб которой не имеет ничего общего с другими проблемами, такими как иммиграция, терроризм или новый бюджет ЕС. Эта проблема порождена конкурентной технологической гонкой между США и Китаем в борьбе за мировое господство, которая во всех её тонкостях должна быть срочно осознана высшими должностными лицами ЕС, принимающими решения, и правильно, и без промедления решена путем разработки четкой и долгосрочной стратегии. В рамках ЕС мы должны создать систему для обеспечения окончательного суверенитета и управления технологиями в рамках Европейского Союза.

Только таким образом мы можем защитить свободу и полную конфиденциальность наших граждан, предотвратить возможную социальную и экономическую дискриминацию и избежать стратегического порабощения ЕС иностранными технологическими платформами, которые массово собирают все наши данные, в конечном итоге навязывая своё беспрецедентное доминирование.

И последнее по порядку, но не по значению: в ближайшие 15−20 лет нам предстоит «величайшее сражение» за «абсолютный суверенитет человечества» против повсеместного и всемогущего искусственного интеллекта, если только мы не возьмём на себя серьёзную ответственность и не примем соответствующую законодательную базу для защиты себя не только как граждан ЕС, но и как представителей человечества.

Джеймс Фриман Кларк, американский теолог и писатель XIX века сказал:

« Политик думает о следующих выборах, а государственный деятель думает о следующих поколениях ».

Когда мы задумываемся о будущем ЕС в нестабильном и непредсказуемом XXI веке нам, безусловно, нужно, чтобы больше европейских государственных деятелей имели чёткое представление о нашем будущем и смелость, чтобы взять его в свои руки.

В ближайшие 10 лет мы должны построить технологически независимую Европу, способную на равных конкурировать с двумя другими основными блоками (американским и китайским — прим. ИА REGNUM), желающими доминировать в области искусственного интеллекта и больших данных. Такая Европа должна вызывать уважение и восхищение за свои действия по защите «последнего суверенитета» её общечеловеческих и демократических ценностей.

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