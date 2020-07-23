Москва, , 14:03 — REGNUM Возможность голосования в течение нескольких дней показала свою эффективность, заявил 23 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, существуют те, кто высказывает свое отрицательное отношение к законопроекту о возможности голосования на выборах и референдумах в течение нескольких дней.

«Но ровно так же есть и те, кто поддерживает эту практику, тем более что она показала свою эффективность», — сказал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля Госдума в третьем чтении приняла закон, позволяющий проводить выборы в течение нескольких дней, максимум трех.

Многодневное голосование (до трех дней) будет распространяться не только на местные, но и на выборы в Госдуму — по решению избирательной комиссии. Однако нормы не коснуться выборов в сентябре 2020 года, отметили ранее в комитете Госдумы по контролю и регламенту.

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