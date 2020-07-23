Москва, , 14:03 — REGNUM Жителям Хабаровского края нужен эффективный и деятельный губернатор, который решит накопившиеся за долгие годы проблемы в регионе. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии 2020 года.

«Думаю, что коллеги Хабаровского края ждут не компромиссную фигуру, а ждут эффективного, деятельного губернатора, который закатав рукава начнёт решать те проблемы, которые копились многие-многие годы», — заявила Матвиенко.

По её словам, недовольство людей можно понять, и вопросы, которые сейчас стали актуальны, «во многом справедливы».

«Что касается Михаила Владимировича Дегтярёва, то, конечно же, ему дан огромный шанс проявить себя, показать. И вникнуть в те проблемы, которые есть накопвшиеся, через диалог с людьми. И людьми разными — надо уметь слышать и тех, кто нравится, и тех, кто не нравится, и тех, кто имеет иную точку зрения», — указала она.