Киев, , 14:12 — REGNUM У здания Печерского суда Киева собралась группа поддержки бывшего участника гражданской войны в Донбассе Александра Погребинского, которого подозревают в нападении на депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олега Волошина. Об этом сообщает 23 июля информационное агентство «Укринформ».

По данным журналистов, участники акции держат в руках флаги и плакаты «Руки прочь от патриотов!». «Активисты» призывают президента Украины Владимира Зеленского воевать с Россией, а не с «патриотами», отмечают сотрудники СМИ.

Напомним, Погребинского обвиняют по статье «Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля». Суд должен определить ему меру пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранители в Киеве задержали двух человек, которые могли облить зелёнкой оппозиционного депутата Олега Волошина.

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