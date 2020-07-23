Джакарта, , 13:58 — REGNUM Пресс-секретарь президента Индонезии Фаджроэль Рахман выразил надежду, что выборы глав регионов в 2020 году не приведут к распространению коронавируса, сообщает Kompas.

«Конечно, мы надеемся, что при строгих санитарных правилах в соответствии со стандартами ВОЗ, дисциплине и выполнении протоколов не будет распространения COVID-19», — заявил Фаджроэль Рахман.

По его словам, правительство выделило бюджет на приобретение средств индивидуальной защиты для сотрудников избирательных комиссий.

Напомним, региональные выборы в Индонезии, как ожидается, состоятся в декабре 2020 года и одновременно пройдут в 270 регионах. В них примут участие около 106 млн избирателей.

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