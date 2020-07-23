Москва, , 13:56 — REGNUM Глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») назвал патовой ситуацию с инициативами о противодействии домашнему насилию, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля.

Белмиру де Алмейда. Размолвка. 1887

«Я видел несколько текстов по противодействию домашнему насилию. Но ни один текст вносить нельзя, потому что он либо противоречит Конституции, либо другим законам, либо совсем вмешивается в частную жизнь», — заявил Крашенинников.

При этом, по его мнению, часть норм вполне можно вынести на обсуждение Госдумы.

«В таком виде принимать нельзя — исключительно с юридической точки зрения говорю, но работать нужно, посмотреть фрагменты, которые пригодны, их принять, но пока — такая патовая ситуация», — отметил Крашенинников.

В Совфеде и Госдуме идет работа по разработке законопроекта, направленного на противодействие домашнему (семейному) насилию, предложения звучали как от сенатора Елены Мизулиной, так и от депутата Госдумы Оксаны Пушкиной («Единая Россия»).