Пятигорск, Ставропольский край, , 14:08 — REGNUM Глава города-курорта Пятигорска Дмитрий Ворошилов на несколько дней покинул свой пост для прохождения медицинского обследования. Об этом чиновник сообщил вечером 22 июля на своей странице в Instagram.

«Несколько дней буду находиться на плановом медобследовании. На месте работают все мои заместители. Мы по всем вопросам на связи. Скоро снова буду на посту!» — написал мэр.

Напомним, Ворошилов был избран главой Пятигорска 19 мая 2020 года. Перед этим он почти месяц временно исполнял обязанности мэра, перейдя на эту должность с поста заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.