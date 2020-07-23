Москва, , 13:48 — REGNUM В докладе Великобритании о якобы вмешательстве России в выборы нет ничего нового. Об этом сегодня, 23 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что документ «на 100%» оправдал негативные ожидания.

«Ничего (нового — прим. ИА REGNUM) не было, — добавил Песков. Ни для кого не было».

Ранее пресс-секретарь российского лидера предположил, что доклад комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности с большой долей вероятности будет содержать голословные обвинения.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля Великобритания, США и Канада опубликовали совместное заявление, в котором обвинили российские спецслужбы в попытке с помощью хакеров украсть данные об исследованиях вакцины от коронавируса. При этом никаких доказательств предъявлено не было.

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21 июля комитет парламента Великобритании по деятельности служб разведки и безопасности опубликовали доклад, в котором сообщил, что не нашел свидетельств вмешательства России в голосование 2016 года по Brexit.

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