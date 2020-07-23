Москва, , 13:48 — REGNUM Новый военный бюджет США, в котором предусмотрены меры, направленные против «Северного потока — 2», явно демонстрирует влияние американского крупного бизнеса. Об этом 23 июля заявил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский на телеканале «Россия 24».

«Эта направленность, прежде всего, проамериканская, в интересах американского бизнеса, в интересах американского присутствия в Европе как военного, так и экономического. Ну и прежде всего политического доминирования на европейском театре военных действий», — заявил Мураховский.

«Так что действительно, это американская традиция — вписывать политические поправки в военный бюджет, и бюджет на 2021 год не стал исключением. Там ещё и Мексика и строительство моста упоминается, и много чего другого», — указал он.

22 июля палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2021 год 2021 на сумму 740,5 млрд долларов, включающий расширенные санкции против российского газового трубопровода «Северный поток — 2».

Согласно документу, ограничительные меры предлагают распространить на компании и физлица, которые имеют существенное отношение к продаже, аренде и предоставлению судов для укладки труб, предназначенных для строительства газопроводов, а также предоставляют соответствующие страховые услуги.

Между тем, президент США Дональд Трамп угрожает вето принятому конгрессменами военному бюджету.