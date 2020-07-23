Москва, , 13:47 — REGNUM Для корректировки национальных проектов не планируется создавать отдельную рабочую группу в Государственном совете. Об этом 23 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что в Госсовете уже существуют рабочие группы по отдельным направлениям, они и примут участие в работе.

Напомним, 21 июля рабочие группы Государственного совета провели заседание, на котором обсуждалась корректировка национальных проектов. Предложения рабочих групп планируется представить президенту России Владимиру Путину до 30 октября.

Ранее секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Лидия Михеева заявила, что цели национальных проектов были скорректированы из-за изменения социально-экономической ситуации в стране.

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