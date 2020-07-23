Сеул, , 13:52 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи провела телефонный разговор с вьетнамским коллегой, в рамках которого стороны обсудили вопросы упрощения процедуры въезда для бизнесменов обеих стран. Об этом 23 июля сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

В рамках разговора Кан Гён Хва выразила благодарность правительству Вьетнама за активное сотрудничество и помощь во въезде около 5000 представителям южнокорейских предприятий в страну, а также отметила, что в настоящее время Южная Корея и Вьетнам успешно сдерживают распространение коронавирусной инфекции.

В свою очередь Фам Бинь Минь выразил готовность оказать поддержку во въезде представителям компаний Южной Кореи, акцентируя внимание на том, что Вьетнам возобновил регулярное авиасообщение с рядом стран, включая Южную Корею.

Отмечается, что представители двух стран договорились о тесном сотрудничестве в вопросе упрощения процедуры въезда, возобновлении обменов и укреплении экономического сотрудничества.