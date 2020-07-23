Улан-Батор, , 13:38 — REGNUM 25-й премьер-министр Монголии Санжийн Баяр осужден на пять лет, лишен права занимать посты в государственных организациях, имущество бывшего чиновника на сумму 5.5 млрд тугриков будет конфисковано, такое решение принял 23 июля в Улан-Баторе суд первой инстанции.

По данным пресс-службы суда, Санжийн Баяр злоупотребил служебным положением, когда, занимая пост премьер-министра, дал возможность компании «Петровис» поставить топливо в компанию Оюутолгой.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году началось расследование дела политиков. В апреле 2018 года было арестовано несколько высокопоставленных чиновников, среди них оказался Санжийн Баяр, который с 2007—2010 года занял пост премьер-министра. Его арестовали по делу подписания договора между правительством Монголии и компанией Рио Тинто о разработке месторождения Оюу толгой. По этому делу арестовали и других чиновников, в том числе экс-министра финансов Сангажавын Баярцогт, бывшего исполнительного директора компании «Эрдэнэс Монгол» Баянжаргалын Бямбасайхан и известного политика Даваадоржийна Ганболда. Их подозревали в злоупотреблении служебным положениеи при подписании договора, связанного с проектом месторождения Оюу толгой.

Судебное заседание по делу, связанному с политиками, состоялось 17 июля и экс — министр финансов Сангажавын Баярцогт осужден на 10 лет, а Баянжаргалын Бямбасайхан и Даваадоржийн Ганболд — на четыре года.