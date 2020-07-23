Киншаса, , 13:37 — REGNUM Президент ДР Конго Феликс Чисекеди объявил об окончании четырехмесячного режима чрезвычайного положения (ЧП), введённого в связи с пандемией коронавируса. Об этом передаёт BBC Africa.

В телеобращении президент Чисекеди объявил график постепенного возобновления экономической деятельности страны, в частности возобновление работы банков, магазинов, ресторанов и пабов со среды, 22 июля. Также в стране была разрешена работа общественного транспорта, общественные собрания, митинги и торжества.

Школы, университеты и другие учебные заведения вновь откроются 3 августа, а места отправления культа, стадионы, аэропорты и границы страны — с 15 августа.

Напомним, что чрезвычайное положение в ДР Конго было введено 24 марта после резкого скачка подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

За последние две недели число новых зарегистрированных случаев заражения в стране сократилось. К настоящему времени в стране выявили 8543 случая заражения коронавирусом, из них 196 случаев с летальным исходом.

Президент подчеркнул, что меры безопасности, такие как социальное дистанцирование и ношение масок, не будут отменены.