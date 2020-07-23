Москва, , 13:33 — REGNUM Новый военный бюджет США предполагает расходы, несопоставимые с объёмом боевых действий, которые в настоящее время проводит Вашингтон. Об этом 23 июля заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец на телеканале «Россия 24».

«Мы можем назвать этот бюджет рекордным, потому что за последние десятилетия я не припомню такого крутого военного бюджета, даже когда Соединённые Штаты Америки воевали одновременно и в Ираке, и в Афганистане, и в других местах», — заявил Баранец.

22 июля палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2021 год 2021 на сумму 740,5 млрд долларов, включающий расширенные санкции против российского газового трубопровода «Северный поток — 2».

Согласно документу, ограничительные меры предлагают распространить на компании и физлица, которые имеют существенное отношение к продаже, аренде и предоставлению судов для укладки труб, предназначенных для строительства газопроводов, а также предоставляют соответствующие страховые услуги.

Между тем президент США Дональд Трамп угрожает вето принятому конгрессменами военному бюджету.