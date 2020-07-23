Москва, , 13:36 — REGNUM Принцип взаимности ляжет в основу открытия Россией границ с другими странами. Об этом заявил 23 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что открытие границ будет осуществляться на основе взаимности.

В настоящее время контакты с другими государствами по этим вопросам есть, однако конкретные решения пока не приняты. Координирует вопрос открытия границ правительство России и штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, регулярное и чартерное пассажирское авиасообщение с другими государствами остановлено в России с 27 марта. С 30 марта ограничено движение через пункты пропуска на госгранице.