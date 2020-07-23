Джакарта, , 13:27 — REGNUM Член парламента Индонезии Мухаммад Фархан предложил министру обороны страны Прабово Субианто сконцентрироваться на совместном с Южной Кореей проекте создания истребителей KFX / IFX вместо того, чтобы покупать у Австрии 15 подержанных истребителей Eurofighter Typhoon, сообщает CNN Indonesia.

Мухаммад Фархан заявил, что проект сотрудничества с Южной Кореей действительно дорогой. Но это окажет положительное влияние на развитие оборонной промышленности Индонезии в долгосрочной перспективе.

«Хотя горько, что мы должны платить почти два млрд долларов США, но мы можем получить технологии», — заявил Мухаммад Фархан.

Политик посоветовал Прабово Субианто направить бюджет на этот проект, а не покупать подержанные австрийские самолеты.

Индонезия и Южная Корея нацелены на производство 168 истребителей KFX / IFX. Позже 120 единиц будут принадлежать Южной Корее, а 48 других — Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член парламента Индонезии Вилли Адитья призвал министерство обороны страны хорошо подумать прежде чем закупать истребители Eurofighter Typhoon у Австрии.

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