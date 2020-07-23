Москва, , 13:27 — REGNUM Правительство получило положительную оценку президента России Владимира Путина на текущем этапе. Об этом 23 июля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства уже получил информацию об отчете правительства в Госдуме. Представитель Кремля добавил, что Путин акцентирует внимание на амбициозных задачах, поставленных в национальных планах развития.

Напомним, 22 июля председатель правительства России Михаил Мишустин впервые представил в Госдуме отчет о работе правительства. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что отчет правительства — это новый этап развития парламентаризма, новый этап реализации норм Конституции.

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