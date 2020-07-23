Москва, , 13:24 — REGNUM Одного, общего закона о федеральных территориях скорее всего не будет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«Порка мы не знаем, будет ли это один закон о федеральных территориях или отдельные законы о разных территориях, мы обсуждали в ходе рабочей группы разные варианты. Скорее всего, будут законы об отдельных федеральных территориях. То есть отдельного акта не будет», — заявил Крашенинников в ходе брифинга.

Законы будут приниматься в рамках реализации новых положений Конституции, в статье 67 закрепляется возможность создания в РФ федеральных территорий.

Ранее допускалось, что такой статус могут получить озеро Байкал, Кавказские Минеральные Воды.