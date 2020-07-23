Москва, , 13:23 — REGNUM В администрации президента РФ ничего не знали о намерении отрешённого от должности главы Хабаровского края Сергея Фургала ещё до его задержания написать заявление об уходе с занимаемой должности. Об этом сегодня, 23 июля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Нет, об этих планах не было известно», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, теперь уже бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и этапирован в Москву. Следствие обвинили его в организации убийств и покушению на убийство предпринимателей на Дальнем Востоке. Свою вину он не признал.

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Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что Сергей Фургал до своего задержания намеревался прилететь в Москву с заявлением об отставке по собственному желанию.

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