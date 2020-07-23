Иркутск, , 13:21 — REGNUM На заседании штаба общественной поддержки временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев анонсировал запуск кадрового проекта «Народное правительство». Проект стартует в начале августа. Его основной целью станет перезагрузка госаппарата для повышения эффективности работы власти.

Из-за пандемии мероприятие прошло в онлайн-формате, с трансляцией в социальных сетях. Штаб возглавил директор АО «Саянскхимпласт» Виктор Круглов. Участниками стали ректор БГУ Виктор Игнатенко, депутат Заксобрания Александр Битаров, почётный гражданин Иркутской области Владимир Потапов.

Игорь Кобзев пообещал жителям региона представить свою избирательную программу во второй половине августа. Приоритетной задачей временно исполняющий обязанности главы региона обозначил возвращение доверия людей к власти.

«Основное условие для этого — открытость последней и прекращение затянувшейся политической войны «всех против всех», которую ведут так называемые, местные элиты», — отметил он.

Целью искусственно создаваемого противостояния является капитализация присутствия во власти некоторых игроков, что является недопустимым.

«Обращаюсь сейчас к тем, кого называют политической и экономической элитой области. Услышьте меня, пожалуйста! Терпение людей не бесконечно. Пора объединяться ради созидательного развития области», — обратился Игорь Кобзев к участникам заседания.

От также отметил необходимость жесткого контроля за расходованием бюджетных средств. При этом требуется изменение и самой власти. В приоритете также наведение порядка в бюджетной сфере и в госзакупках.

«Важно внимательно следить за тем, кто и как исполняет свои служебные обязанности в органах власти. Бездельников — гнать взашей, тех, кто пришёл во власть воровать — отправлять под следствие. Неприкасаемых у нас нет», — подчеркнул Игорь Кобзев.

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