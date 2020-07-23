Москва, , 13:57 — REGNUM Электронное дистанционное голосование увеличивают явку, что в свою очередь повышает легитимность выборов. Об этом 23 июля заявил председатель законодательного собрания столицы Алексей Шапошников на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Глава законодательного собрания столицы указал, что критика безопасности процесса электронного голосования е оправдана, ведь никто не принуждает граждан отдавать свой голос электронно.

«Все время критикуют, опасаются манипуляций. Электронное голосование — это возможность альтернативного голосования. Если вы ему не доверяете, вы голосуете традиционным способом. Задача государства — дать эту возможность. Воспользоваться ей или нет, каждый решает сам», — сказал Шапошников.

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