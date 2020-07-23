Москва, , 13:17 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв не уходит от общения с протестующими гражданами, но занимается делами первостепенной важности. Об этом 23 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, жители Хабаровского края, участвующие в митингах, имеют право быть услышанными. «Очевидно, что там накопилось много оперативных дел, которые требуют срочного решения», — сказал представитель Кремля.

Песков также призвал не обобщать требования митингующих в Хабаровске в отношении Дягтярёва. Пресс-секретарь призвал подождать, прежде чем давать оценки.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который ранее был арестован по подозрению в организации заказных убийств.

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