Москва, , 13:13 — REGNUM Впервые за долгое время в военном бюджете США непропорционально большую роль играют так называемые политические статьи. Об этом 23 июля заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец на телеканале «Россия 24».

«Просто удивительно, что целый пласт, политическая статья военного бюджета, заложен — это и «Турецкий поток», и другие, выделена большая статья, как это ни странно, в военном бюджете на идеологическое противостояние против России и Китая», — заявил Баранец.

«Выделена и большая статья в военном бюджете на помощь таким странам, как, скажем, Украина и другим, которые готовятся к вступлению в НАТО. У них тоже есть закрытая статья бюджета, но американцы уже проболтались», — указал он.

22 июля палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2021 год, включающий в том числе расширенные санкции против российского газового трубопровода «Северный поток — 2».

Согласно документу, ограничительные меры предлагают распространить на компании и физлица, которые имеют существенное отношение к продаже, аренде и предоставлению судов для укладки труб, предназначенных для строительства газопроводов, а также предоставляют соответствующие страховые услуги.