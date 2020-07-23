Москва, , 13:11 — REGNUM Несмотря на режим самоизоляции, депутаты Мосгордумы продолжали общение с избирателями. Об этом 23 июля заявил председатель законодательного собрания столицы Алексей Шапошников на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Здесь необходимо отметить формат работы с москвичами, избирателями. Многие находились дома и москвичи. Я могу сказать честно, поток обращений, звоночков в социальных сетях, вырос. И я, и мои коллеги вели общение с москвичами в различных форматах, посредством телефонной, компьютерной связи, но общение с избирателями не прерывалось ни на секунду», — сказал Шапошников.

Также председатель Мосгордумы отметил, что многие аспекты дистанционного общения будут использовать и после снятия всех ограничений. Причина в том, что такой формат взаимодействия с избирателями является более удобным.