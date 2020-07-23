Москва, , 13:06 — REGNUM Госдума в осеннюю сессию намерена принять закон о правительстве РФ, а также закон о госсовете в рамках реализации новых положений Конституции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«Закон о правительстве надо будет принимать. Он связан с выстраиванием единой системы публичной власти. Этой теме будет посвящен и закон о госсоветете, и также нужно будет вносить поправки в законодательство об организации власти в субъектах РФ и местного самоуправления. Нужны будут поправки в Уставы и Конституции субъектов РФ», — заявил Крашенинников в ходе брифинга.

При этом он призвал регионы не спешить с изменением своих Уставов, по его словам, есть губернаторы, которые готовы прямо сейчас менять законы.

«Я бы призвал всех обратить внимание на то, что без принятия этих законов вносить изменения в Уставы пока не надо, но нужно создавать рабочие группы», — заявил Крашенинников.