Минск, , 12:53 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике началась «политическая пандемия», связанные с выборами президента. Об этом глава государства заявил 23 июля на совещании с руководителями экономического блока.

Лукашенко считает, что после выборов градус политической активности спадет, и в центре общественного внимания снова возникнут экономические проблемы. Президент считает, что Белоруссия уже пережила «нефтяную пандемию» и «вирусную пандемию».

Глава республики добавил, что представители власти не должны допустить, чтобы трудности отразились на гражданах. Он считает, что со всеми сложностями власти должны разобраться сами.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Белоруссии пройдут выборы президента. Избирательная кампания в стране сопровождается акциями протеса и задержанием оппозиционных политиков.

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