Москва, , 13:12 — REGNUM Между фракциями и депутатскими объединениями Московской городской думы рано или поздно будет достигнут консенсус. Об этом 23 июля заявил председатель законодательного собрания столицы Алексей Шапошников на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Если говорить о консенсусе, это новые политически реалии. Поведение некоторых представителей оппозиции оставляет желать лучшего», — сказал Шапошников.

Председатель Мосгордумы отметил, что законодательное собрание региона является место для работы, а не проведения различных «перфомансов».

"Но это современная политика. Все увидели, что те обещания, которые мы как руководство думы даём, мы их выполняем. Мы вчера полностью прошли все повестку дня и рассмотрели все вопросы, которые были включены в план работы. Если говорить о консенсусе, то он рано или поздно будет найден», — сказал Шапошников.