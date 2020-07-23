Портленд, США, , 12:49 — REGNUM В Соединенных Штатах федеральные правоохранительные органы применили слезоточивый газ против протестующих в Портленде, пострадал в том числе мэр города Тед Уилер. Об этом сообщает The New York Times.

«Это жгучая боль, мне тяжело дышать. Я могу со стопроцентной честностью сказать вам, что я не видел ничего, что могло бы вызвать такую реакцию», — цитирует его издание.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля президент США Дональд Трамп заявил, что намерен подавить разгул преступности и прекратить кровопролитие в ряде городов, возникшие на фоне расовых беспорядков. Для этого в города, в числе которых — Портленд, направлены дополнительные силы правоохранителей.

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