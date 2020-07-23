Москва, , 12:53 — REGNUM Московская городская дума смогла приспособиться к новым условиям работы в период самоизоляции. Об этом заявил председатель законодательного собрания столицы Алексей Шапошников на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы соблюдали все необходимые рекомендации, чтобы не допустить распространения коронавируса на территории Мосгордумы. Полностью выполняли все предписания Роспотребнадзора», — сказал Шапошников.

Председатель МГД отметил, что около 80% сотрудников Мосгордумы работали из дома. Однако это не сказалось на качестве работы Мосгордумы.

«Мы смогли приспособиться к новым условиям. Трансформировали привычные для нас процедуры. Во время пандемии парламент столицы эффективно решал задачи, которые перед нами ставили москвичи», — заявил Шапошников.

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